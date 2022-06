Nemecká ministerka kultúry pricestovala na návštevu Odesy

Odesa 6. júna (TASR) - Nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová pricestovala v pondelok do ukrajinského prístavného mesta Odesa na dvojdňovú návštevu na pozvanie svojho ukrajinského kolegu Oleksandra Tkačenka. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Chceme ukázať, že kultúra je pod paľbou," povedala Rothová.



Odesa je cieľom ruského ostreľovania. Moskva sa ju snaží dobyť pre jej strategickú polohu na pobreží Čierneho mora. V meste sú v súčasnosti uviaznuté milióny ton ukrajinského obilia, čo už spôsobilo prudký rast cien potravín po celom svete. Rusko a Ukrajina rokujú s Tureckom, aby našli riešenie umožňujúce uvoľnenie obilnín na vývoz do sveta.



Podľa promoskovských novín Izvestija by sa turecké ozbrojené sily postarali o odmínovacie operácie a takisto by sprevádzali lode vezúce obilie do neutrálnych vôd. Ruské bojové lode by potom tieto plavidlá sprevádzali do prieplavu Bospor.



Rothová sa má stretnúť aj s gubernátorom Odeskej oblasti Maksymom Marčenkom a so starostom mesta Hennadijom Truchanovom. Podporu ukrajinským umelcom vyjadrila viackrát už v Nemecku.



V Odese plánuje navštíviť niektoré mestské kultúrne inštitúcie, ako Odeské filmové štúdio či Filharmóniu.