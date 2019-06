Nemecká ministerka navrhuje raz mesačne voľný vstup do múzeí v Berlíne

Plán by sa týkal 15 muzeálnych inštitúcií podporovaných Nadáciou pruského kultúrneho dedičstva (SPK) vrátane Pergamonského múzea či Nového múzea.

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecká ministerka kultúry Monika Grüttersová navrhla umožniť raz do mesiaca voľný vstup do 15 spolkových múzeí v Berlíne. Vyplýva to zo správy denníka Berliner Morgenpost.



"Považujem za dôležité, aby vláda - najmä z pohľadu spoločenského napätia - pristúpila k atraktívnej ponuke, ktorá by umožnila ľuďom zaoberať sa našimi dejinami," uviedla Grüttersová pre zmienené noviny.



Plán by sa týkal 15 muzeálnych inštitúcií podporovaných Nadáciou pruského kultúrneho dedičstva (SPK) vrátane Pergamonského múzea či Nového múzea, ktoré je domovom svetoznámej busty egyptskej kráľovnej Nefertiti.



Na základe ministerkinho návrhu by zároveň Nemecké historické múzeum a Židovské múzeum v Berlíne nevyberali poplatky za návštevy svojich stálych expozícií, informovala v nedeľu tlačová agentúra DPA.



Krok prichádza po tom, ako nemecký senátor pre kultúru Klaus Lederer vyhlásil, že múzeá spadajúce pod kompetenciu mestského štátu Berlín budú jednu nedeľu v mesiaci ponúkať vstup zdarma. Grüttersová pre Berliner Morgenpost ďalej povedala, že ak dôjde k realizácii tohto plánu, budú sa musieť pridať aj spolkové múzeá v nemeckom hlavnom meste.



Ministerka hodlá predložiť danú myšlienku rozpočtovému výboru v Spolkovom sneme (Bundestagu) a podľa vlastných slov si je istá, že jej iniciatíva sa stretne úspechom.