Nemecká ministerka obrany chce pripraviť pôdu na vojenské misie EÚ

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová chce po parlamentných voľbách v Nemecku, ktoré sa konajú 26. septembra, predložiť návrh na nezávislé vojenské misie pod záštitou Európskej únie. Informovala o tom v sobotu agentúra DPA.



"Myslím si, že článok 44 európskych zmlúv nám dáva šancu na spoločné rozhodnutia EÚ a realizáciu európskych misií koalíciami ochotných v rámci členských štátov... Pripravujeme návrh, ktorý by mal byť na stole na zasadnutí ministrov obrany do konca októbra," uviedla Krampová-Karrenbauerová v sobotňajšom vydaní denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Ak chcú byť Európania braní vážne a ako dôveryhodní, musia byť schopní dôveryhodne konať, povedala Krampová-Karrenbauerová. "Môžu nastať situácie, v ktorých máme odlišný súbor záujmov, a to aj v rámci NATO," dodala ministerka.



Podľa DPA článok 44 stanovuje, že Rada EÚ môže poveriť vedením misie skupinu členských štátov, ktoré si to želajú a majú pre takúto misiu potrebné schopnosti. Preto nie všetky štáty EÚ sa musia priamo zúčastňovať na týchto misiách.