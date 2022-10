Nemecká ministerka obrany navštívila Ukrajinu

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v sobotu nečakane zavítala na Ukrajinu, kde navštívila prístavné mesto Odesa a stretla sa so svojím ukrajinským rezortným kolegom Olexijom Reznikovom.



Podľa agentúry Reuters o tom informovalo nemecké ministerstvo obrany vo vyhlásení, v ktorom neuviedlo, ako dlho táto vopred neohlásená návšteva trvala.



Ukrajina Nemecko opakovane žiada o bojové tanky Leopard na pomoc pri protiútokoch proti Rusku, ale vláda kancelára Olafa Scholza to doteraz odmietala.



Scholz povedal, že nechce ísť do dodávok zbraní osamotene a rozhodnutia bude prijímať len po konzultácii so západnými spojencami.



Lambrechtovej návšteva sa uskutočnila deň po tom, ako Rusko formálne anektovalo štyri ruskou armádou momentálne okupované oblasti Ukrajiny: Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú, v ktorých sa pred tým konali tzv. referendá o ich pripojení k Rusku. Spojenci Ukrajiny tieto anexie jednomyseľne odsúdili.



"Nemecko nikdy neuzná výsledky fiktívnych referend" v týchto štyroch regiónoch, povedal Scholz v stredu telefonicky ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému.