Nemecká ministerka obrany prišla s plánom pre Sýriu

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová konkretizovala v stredu svoj návrh na pôsobenie medzinárodných stabilizačných síl v severnej Sýrii, o ktorom sa zmienila ešte v pondelok večer v rozhovore pre agentúru DPA. Na pôde výboru Spolkového snemu pre obranu hovorila o svojom zámere po tom, ako ho kritizoval minister zahraničných vecí Heiko Maas.



Podľa Krampovej-Karrenbauerovej by sa malo Nemecko a jeho spojenci podieľať na zriadení nárazníkovej zóny v severnej časti Sýrie, ktorú v súvislosti s ofenzívou Turecka opúšťajú americkí vojaci a kurdskí bojovníci. Cieľom tejto iniciatívy má byť pokračovanie boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a obnova zničených oblastí, aby sa mohli sýrski utečenci dobrovoľne vrátiť do vlasti.



Krampová-Karrenbauerová považuje za ideálne zriadiť takúto misiu pod vedením OSN a na základe doterajších uznesení jej Bezpečnostnej rady, podobne ako v prípade stabilizačných síl OSN v Mali, uviedla DPA s odvolaním sa na nemenovaných účastníkov stredajšieho zasadnutia výboru pre obranu. Medzi úlohami navrhovanej misie ministerka menovala oddelenie znepriatelených strán, dohľad nad dodržiavaním prímeria a oboznámenia sa so situáciou. Spomínaná bezpečná zóna by mohla byť podľa nej rozdelená na sektory, z ktorých jeden by malo na starosti Nemecko.



Maas v stredu pre televízne stanice RTL a n-tv uviedol, že v tejto záležitosti bolo "asi rozumné" počkať na výsledok utorkového stretnutia tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho ruského náprotivku Vladimira Putina v Soči. Tí sa totiž dohodli na spoločných turecko-ruských hliadkach na sýrskom území predtým ovládanom Kurdmi, ktoré bolo dejiskom nedávnej tureckej ofenzívy s deklarovaným cieľom vytvoriť bezpečnú zónu pozdĺž turecko-sýrskej hranice.



Maas kritizoval Krampovú-Karrenbauerovú aj za to, že s ním svoj postup vopred neprekonzultovala. Medzinárodné spoločenstvo podľa neho očakáva od nemeckej spolkovej vlády, že bude pracovať ako jeden celok. "Ide aj o dôveru v nemeckú zahraničnú politiku," upozornil minister zahraničných vecí.