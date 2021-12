Nemecká ministerka obrany vyzvala na prísnejšie sankcie voči Rusku

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová vyzvala v nedeľu na prísnejšie sankcie voči Rusku pre zhromažďovanie ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou. Spravila tak pred svojou návštevou Litvy, kde okrem iného plánuje navštíviť aj vojská NATO, informovala agentúra AFP.



Tí, ktorí sú zodpovední za akékoľvek prejavy agresie, musia čeliť "osobným následkom", uviedla Lambrechtová s tým, že Nemecko a jeho spojenci by mali pozorne sledovať kroky ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho spolupracovníkov.



"Musíme vyčerpať všetky možnosti súvisiace s ekonomickými a diplomatickými sankciami. Na všetkých našich ďalších krokoch by sme sa mali dohodnúť s našimi spojencami," uviedla Lambrechtová pre nemecký týždenník Bild am Sonntag.



Vyhlásenie Lambrechtovej bolo zverejnené tesne pred jej nedeľňajšou návštevou Litvy, kde sa stretne s rezortným kolegom Arvydasom Anušauskasom a navštívi nemeckých vojakov, ktorí sú v Litve rozmiestnení v rámci misie NATO.



Litva sa rovnako ako aj ostatné pobaltské krajiny – Lotyšsko a Estónsko – obáva o mieru bezpečnosti v regióne po tom, ako Rusko podľa Západu zhromaždilo v blízkosti ukrajinských hraníc desaťtisíce vojakov.



Podľa litovského prezidenta Gitanasa Nausédu je bezpečnostná situácia v regióne "pravdepodobne najhoršia za posledných 30 rokov".



Kyjev aj Západ obviňujú Moskvu z toho, že v rámci možných príprav na vojenskú inváziu nahromadila pri hraniciach Ruskej federácie s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. Kyjev sa domnieva, že k možnej eskalácii, respektíve invázii by mohlo dôjsť koncom januára 2022. Moskva popiera, že plánuje útok, chce však záruky, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.