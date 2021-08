Nemecká ministerka odmietla výzvy na návrat vojakov do Afganistanu

Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová odmietla v pondelok výzvy na návrat nemeckých vojakov do Afganistanu po tom, čo vzbúrenci z hnutia Taliban obsadili mesto Kundúz. Práve v tomto afganskom meste boli nemeckí vojaci nasadení desať rokov, informuje agentúra Reuters.



Nemecko malo druhý najväčší vojenský kontingent v Afganistane po Spojených štátoch a prišlo počas bojov v provincii Kundúz o viac vojakov než kdekoľvek inde po druhej svetovej vojne.



Hnutie Taliban počas víkendu a pondelka dobylo šesť provinčných metropol vrátane Kundúzu v rámci ofenzívy, ktorú spustilo po začiatku sťahovania zahraničných jednotiek z Afganistanu.



"Správy z Kundúzu a z celého Afganistanu sú trpké a veľmi bolestivé," uviedla na sociálnej sieti Twitter nemecká ministerka obrany. "Sú spoločnosť a parlament pripravené poslať ozbrojené sily do vojny a zotrvať tam s množstvom vojakov počas najmenej jednej generácie? Ak nie sme, potom zostáva tým správnym rozhodnutím spoločné stiahnutie sa s našimi partnermi," dodala.



Niektorí členovia konzervatívnej strany CDU, do ktorej patrí aj Krampová-Karrenbauerová, sú za to, aby sa nemeckí vojaci v súčasnosti podieľali na intervencii proti Talibanu, pripomína Reuters. Podľa ministerky obrany by si však porážka Talibanu vyžadovala dlhú a náročnú vojenskú kampaň.



Krampová-Karrenbauerová pripísala vinu za ukončenie spojeneckej vojenskej operácie v Afganistane bývalému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi - napriek tomu, že politiku stiahnutia vojakov realizuje jeho nástupca Joe Biden. "Trumpova nešťastná dohoda s Talibanom znamenala začiatok konca," povedala nemecká ministerka obrany v súvislosti s dohodou, ktorú exprezident USA uzavrel s islamistickými militantmi v roku 2020 o odchode amerických vojakov, uzatvára Reuters.



Stiahnutie zahraničných síl z Afganistanu má byť dokončené koncom tohto mesiaca, pred 20. výročím útokov na Spojené štáty z 11. septembra 2001, ktoré vyvolali inváziu vedúcu k zvrhnutiu vlády Talibanu v Afganistane.