Rothová: Ruskom rozpútaná vojna ohrozuje kultúrnu identitu Ukrajincov

Ženy stoja vo svojich habitoch a v pozadí stúpa dym po ostreľovaní v ukrajinskej Odese v nedeľu 3. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Odesa 7. júna (TASR) - Nemecká ministerka kultúry Claudia Rothová, ktorá je na návšteve juhoukrajinského mesta Odesa, vyhlásila, že Ruskom rozpútaná vojna ohrozuje aj kultúrnu identitu Ukrajincov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.vyhlásila v utorok v Odese Rothová, politička nemeckej strany Zelených.Podľa jej slov je evidentné, že ruské invázne vojská na Ukrajine neútočia len na vojenské ciele a civilnú infraštruktúru, ale aj na samotnú kultúrnu identitu ukrajinského národa.Komentovala tak skutočnosť, že počas viac ako troch mesiacov ruskej agresie bolo na Ukrajine zničených alebo poškodených už približne 375 kultúrnych inštitúcií a 137 kostolov.Rothová v relácii Morgenmagazin stanice ZDF uviedla, že Nemecko chce zmobilizovať medzinárodnú podporu pre nomináciu historického centra Odesy na zapísanie do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. To by podľa nej mohlo mestu poskytnúť ochranu pred ruskými útokmi.Zároveň zdôraznila aj nutnosť digitalizácie archívnych fondov nachádzajúcich sa na Ukrajine.varovala.Šéfka nemeckého rezortu kultúry v Odese taktiež vyhlásila, že EÚ by mala udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny.Claudia Rothová je prvou členkou nemeckej vlády, ktorá od začiatku vojny navštívila Odesu, ktorá je terčom opakovaných ruských raketových útokov. Toto juhoukrajinské mesto na pobreží Čierneho mora nie je len významnou kultúrnou metropolou, ale má aj strategický význam, keďže sa tam nachádza veľký prístav. V odeskom prístave pre ruskú inváziu uviazli milióny ton ukrajinského obilia, čo spôsobilo prudký rast cien potravín po celom svete, ktorý by mohol vyvolať hladomor v chudobných afrických krajinách.Rothová pricestovala do Odesy na pozvanie svojho ukrajinského kolegu Oleksandra Tkačenka. Stretnúť sa má aj s gubernátorom Odeskej oblasti Maksymom Marčenkom a so starostom mesta Hennadijom Truchanovom. V Odese plánuje navštíviť niektoré mestské kultúrne inštitúcie, ako Odeské filmové štúdio či Filharmóniu.