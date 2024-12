Nemecká ministerka Schulzeová zdôraznila Kyjevu pomoc počas zimy

Kyjev 12. decembra (TASR) - Nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová vo štvrtok na Ukrajine zdôraznila úsilie Berlína pomôcť civilistom v nadchádzajúcich mrazivých mesiacoch, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Pricestovala som na Ukrajinu, aby som odovzdala náš zimný balík," povedala ministerka bezprostredne po príchode do hlavného mesta Kyjev.



Uviedla, že cieľom Ruska bolo počas viac ako 1000 dní trvajúcej vojny prerušiť dodávky energie, aby ľudia zostali sedieť v chlade a v tme. "Preto sme opäť zmobilizovali ďalšie finančné prostriedky, aby sme pomohli obnoviť dodávky energie," dodala.



Podľa jej slov to je nevyhnutné na prežitie v nízkych teplotách počas zimy. Počas svojej návštevy plánuje rokovať so zástupcami vlády a občianskej spoločnosti. Chce tiež navštíviť niekoľko projektov financovaných z peňazí na obnovu. "Chcem sa na vlastné oči presvedčiť, že peniaze idú skutočne tam, kde sú potrebné," spresnila Schulzeová.



Ide o jej druhú cestu do Kyjeva v tomto roku a štvrtú cestu na Ukrajinu od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.