Nemecká ministerka si prvýkrát pripomenula Medzinárodný deň Rómov

Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecká ministerka pre rodinu Lisa Pausová si v pondelok pripomenula Medzinárodný deň Rómov ostrým odsúdením prejavov nenávisti. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



"Každý prípad je príliš. Platí to pre anticiganizmus, aj pre antisemitizmus - nikdy viac je už teraz," uviedla Pausová na recepcii na svojom ministerstve v Berlíne. Bolo to prvé podujatie svojho druhu usporiadané nemeckým spolkovým ministerstvom.



Anticiganizmus je forma neznášanlivosti voči menšine Sintov a Rómov, z ktorých desaťtisíce žijú v Nemecku. "Sme odhodlaní neustále sa stavať proti všetkým formám anticiganizmu," dodala Pausová.



Nemecký parlament v decembri uznal prenasledovanie Sintov a Rómov počas nacistickej éry, ale aj po roku 1945 ako nespravodlivosť. Nasledovalo vytvorenie komisie, ktorá sa má vysporiadať s touto nespravodlivosťou a rozšíriť humanitárne programy pre preživších holokaust. Počas nacistickej éry bolo zavraždených 250.000 až 500.000 Sintov a Rómov.



Komisár spolkovej vlády pre anticiganizmus Mehmet Daimagüler v pondelok na recepcii varoval, že súčasná situácia Sintov a Rómov žijúcich v Nemecku nie je dobrá.



"Vzdávame poctu mŕtvym a na druhý deň si nectíme žijúcich," povedal. "Vzdávame poctu mŕtvym a pohŕdame ich potomkami. A to je jednoducho neprijateľné," povedal.



Kritizoval aj fakt, že až tento rok sa na spolkovom ministerstve koná 8. apríla prvá recepcia pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov. Podľa komisára sa mala konať pred 30 rokmi.



"Musíme priznať, že sme boli slepí k mnohým veciam v minulosti, ale to nie je ospravedlnenie, aby sme zostali slepí aj ďalej," vyhlásil Daimagüler.