Nemecká ministerka upozornila na nárast trestných činov voči politikom

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v nedeľu pre denník Handelsblatt vyjadrila znepokojenie pre nárast politicky motivovanej trestnej činnosti namierenej voči politikom. TASR tieto informácie získala z agentúry DPA.



Počet trestných činov voči držiteľom verejných úradov a funkcií sa podľa údajov Spolkového kriminálneho úradu (BKA) zvýšil o takmer 200 percent. V roku 2021 úrad zaznamenal 4458 prípadov, v roku 2017 to bolo 1527.



Prudké zvýšenie počtu takýchto činov podľa Fraeserovej potvrdzuje nárast v oblasti brutality a pohŕdania štátom a demokraciou a vyžaduje si dôsledné riešenie.



BKA nárast v počte týchto trestných činov pripisuje okrem iného aj radikalizácii na sociálnych sieťach, a to v dôsledku pandémie koronavírusu. Úrady sa zameriavajú najmä na sociálnu sieť Telegram, kde sa počas pandémie objavujú urážky, zastrašovanie či vyhrážky smrťou, píše DPA.



Fraesová povedala, že sociálne "médiá by nemali byť zneužívané na šírenie nenávisti a konšpirácií". Tieto médiá by podľa jej slov mali mať zo zákona povinnosť hlásiť prípady vyhrážok smrťou a podobné nebezpečné nenávistné prejavy.