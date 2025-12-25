< sekcia Zahraničie
Nemecká ministerka vyzvala na úsilie o ukončenie vojny v Sudáne
Autor TASR
Berlín 25. decembra (TASR) - Nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali-Radovanová vyzvala na intenzívnejšie medzinárodné úsilie s cieľom ukončiť konflikt v Sudáne, ktorý označila za najhoršiu humanitárnu krízu na svete. Upozornila, že nesmie zostať prehliadaný. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Správy a zábery, ktoré dostávame, sú hlboko znepokojujúce,“ povedala ministerka v rozhovore pre mediálnu skupinu Funke zverejnenom v stredu.
Alabali-Radovanová vyzdvihla krajiny podporujúce milióny Sudáncov, ktorí od začiatku vojny utiekli z vlasti. Samotná humanitárna pomoc však podľa nej nestačí.
„Naliehavo potrebujeme politické riešenie, počnúc so stabilným prímerím,“ uviedla ministerka. Konštatovala, že k tomu nedôjde samo od seba v tejto „hroznej občianskej vojne“. Podľa nej si to vyžaduje okamžitú a väčšiu podporu medzinárodného spoločenstva. Upozornila, že na vojnu v Sudáne sa nesmie zabúdať.
Od apríla 2023 proti sebe v Sudáne bojujú polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) a regulárna armáda. Organizácia Spojených národov tvrdí, že konflikt je najhoršou humanitárnou krízou na svete. Približne 12 miliónov ľudí bolo vysídlených v dôsledku bojov a polovica populácia je vystavená hladu.
DPA konštatuje, že napriek rozsahu krízy má Sudán oveľa menšiu medzinárodnú pozornosť než iné konflikty na svete.
