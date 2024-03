Nemecká ministerka vyzýva na prijatie krajín západného Balkánu do EÚ

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok varovala pred odkladom vstupu krajín západného Balkánu do Európskej únie. Podľa nej by to predstavovalo riziko, že krajiny budú čeliť ruskej "infiltrácii". TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"Vzhľadom na brutálny ruský imperializmus sa prijatie šiestich krajín v regióne pod naše krídla na ich ceste do Európskej únie stalo geopolitickou nevyhnutnosťou," uviedla.



Dodala, že Európa by nemala dopustiť žiadne šedé zóny, ktoré môže Rusko využiť na destabilizáciu, dezinformácie a infiltráciu, vyhlásila Baerbocková pred návštevou západného Balkánu.



Podpora pre krajiny v regióne by podľa nej malo zahŕňať "posilnenie ich demokratických inštitúcií, zlepšenie odolnosti a poskytnutie hospodárskych vyhliadok obyvateľom".



Vojna na Ukrajine znovu podnietila snahu EÚ rozšíriť svoje pôsobenie do strednej a východnej Európy.



V decembri 2022 sa Bosna a Hercegovina stala piatou balkánskou krajinou, ktorá získala štatút kandidátskej krajiny - po Severnom Macedónsku, Čiernej Hore, Srbsku a Albánsku. Kosovo tiež podalo žiadosť v roku 2022, ale zatiaľ mu nebol udelený štatút kandidátskej krajiny.



Na celom Balkáne však narastá frustrácia z pomalého tempa rokovaní s EÚ o potenciálnom členstve. Blok prisľúbil, že v priebehu nasledujúcich desiatich rokov pomôže zdvojnásobiť objem hospodárstva západného Balkánu a otvorí pre tento región časť jednotného európskeho trhu.



Nemecká ministerka počas cesty uviedla, že Čierna Hora predložila ambiciózny program, potrebné je však zlepšovať oblasť právneho štátu a boja proti korupcii.



Bosna a Hercegovina sa po udelení štatútu kandidátskej krajiny EÚ ocitla na "križovatke", a podľa slov Baerbockovej bude musieť podobne pokračovať v reformách.



Rusko udržiava úzke vzťahy s bosnianskosrbským vodcom Miloradom Dodikom, ktorý vo februári dostal od ruského prezidenta Vladimira Putina jedno z najvyšších vyznamenaní.