Nemecká ministerka: Vzrástli útoky proti politicky aktívnym ľuďom

Berlín 18. mája (TASR) - Nemecko zažíva nebezpečnú eskaláciu politickej agresie, čo sa prejavuje prudkým nárastom útokov proti politicky aktívnym ľuďom. Spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová (SPD) to napísala v článku pre nemecký denník Welt. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Musíme zastaviť túto špirálu," napísala Faeserová s tým, že v minulom roku bolo zaznamenaných 3691 trestných činov voči voleným funkcionárom a politickým predstaviteľom, vrátane 80 násilných trestných činov. V roku 2022 ich bolo 1994, z toho 67 násilných. V utorok plánuje predstaviť štatistiky politicky motivovaného zločinu za rok 2023.



"Musíme jednoznačne ukázať, že právny štát nebude tolerovať toto násilie – ani voči zeleným, ani voči politikom AfD, ani voči predstaviteľom inej strany," uviedla. Upozornila na útok na europoslanca Matthiasa Eckeho (SPD), ktorý bol zbitý a hospitalizovaný v Drážďanoch začiatkom mája. K útokom na politicky aktívnych ľudí však nedochádza len v spolkových krajinách východného Nemecka.



"Bolo to smutné vyvrcholenie veľkého počtu pokusov o zastrašovanie, vyhrážky a násilné činy v posledných týždňoch," napísala. Polícia nemôže byť na každom mieste v rovnakom čase. "Viditeľná prítomnosť a rýchle konanie však jasne hovoria: nedávame priestor násilným zločincom," dodala. Komunity ohrozuje tiež násilie voči dobrovoľníkom či policajtom a záchranárom.



"Táto spoločnosť pohŕda vašimi činmi a zasahuje proti nim plnou silou právneho štátu. Je to výlučne vecou súdov, aby rozhodli," napísala. Podľa ministerky je dôležité jasne uviesť spoločnú zodpovednosť tých, ktorí sú čoraz viac bez zábran a napádajú a očierňujú demokratov. Našou politickou úlohou je ukázať im hranice, dodala.