Nemecká ministerka zahraničných vecí sa nezúčastní na ZOH 2022

Berlín 29. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa nezúčastní na zimných olympijských hrách (ZOH) v Pekingu. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



"Som veľký športový fanúšik, avšak určite nepôjdem na olympiádu. V minulosti to nebolo u ministrov zahraničných vecí obvyklé," povedala šéfka nemeckej diplomacie a dodala, že ide o jej osobné rozhodnutie.



V súčasnosti sa stále hľadá spoločný postoj s partnermi v rámci Európskej únie v otázke diplomatického bojkotu hier, pripomína DPA. Európski poslanci začiatkom decembra vyzvali vládnych predstaviteľov a diplomatov členských krajín, aby nechodili na nadchádzajúce zimné olympijské hry.



Otázka účasti zahraničných predstaviteľov na ZOH 2022 v Číne sa dostala do pozornosti po tom, ako Spojené štáty a neskôr Austrália, Británia, Japonsko, Kanada a Nový Zéland oznámili, že pre obavy súvisiace s dodržiavaním ľudských práv v Číne nepošlú na hry svojich zástupcov. Tieto krajiny Peking kritizujú aj za potláčanie demokratického hnutia v Hongkongu či vyhrážky Taiwanu.



Ruský prezident Vladimir Putin politický bojkot zimných olympijských hier kritizoval.



"Je to neprijateľné a nesprávne rozhodnutie," povedal počas svojej výročnej tlačovej konferencie krátko pred Vianocami.



"Vždy sme boli proti politizácii športu," dodal Putin a povedal, že plánuje vo februári odcestovať do Pekingu a pozrieť si otváraciu ceremóniu ZOH.