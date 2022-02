Nemecká ministerka zahraničných vecí pricestovala do Izraela

Tel Aviv 10. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková pricestovala v stredu do Izraela v rámci blízkovýchodné turné, ktoré je jej prvým od decembrového nástupu do úradu. Navštívi aj palestínske autonómne územia, Jordánsko a Egypt. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Baerbocková sa vo štvrtok stretne s izraelským premiérom Naftalim Bennettom a ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom. Navštívi aj pamätník holokaustu Jad Vašem v Jeruzaleme.



Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí sa Baerbocková v Ramalláhu na Západnom brehu stretne s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom a ministrom zahraničia Rijádom Malkím.



Mierový proces medzi Izraelom a Palestínčanmi je od roku 2014 pozastavený, ale bude súčasťou diskusií, uviedlo Baerbockovej ministerstvo.



Bennett je proti vytvoreniu palestínskeho štátu a zaviazal sa postaviť viac bytov pre židovských osadníkov, poznamenala DPA.



Po návšteve Izraela a palestínskych území Baerbocková odletí vo štvrtok do Jordánska. V sobotu má na programe politické rokovania v Egypte, ktorý v novembri usporiada konferenciu OSN o zmene klímy.