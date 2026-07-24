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Nemecká ministerka zdravotníctva končí vo funkcii
Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU Jensa Spahna po kauze s náhradným materstvom.
Autor TASR
Berlín 24. júla (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok obmenil niektoré posty vo svojej vláde. Vo funkcii končí šéfka rezortu zdravotníctva Nina Warkenová a odstúpiť by mal aj minister dopravy Patrick Schnieder, píše TASR na základe správ agentúr AP a DPA a denníka Der Spiegel.
Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU Jensa Spahna po kauze s náhradným materstvom. Spahna by mal vo funkcii nahradiť šéf úradu vlády Thorsten Frei.
Ministerka zdravotníctva Warkenová by zasa mala nahradiť Freia na čele úradu vlády. Jej rezort povedie generálny tajomník CDU Carsten Linnemann. Merz tvrdí, že v jeho kabinete dôjde k ďalším výmenám. Zdroje agentúry DPA a ďalších nemeckých médií uvádzajú, že Schnieder zrejme podá demisiu.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.
Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu kresťanskodemokratickej únie CDU/CSU Jensa Spahna po kauze s náhradným materstvom. Spahna by mal vo funkcii nahradiť šéf úradu vlády Thorsten Frei.
Ministerka zdravotníctva Warkenová by zasa mala nahradiť Freia na čele úradu vlády. Jej rezort povedie generálny tajomník CDU Carsten Linnemann. Merz tvrdí, že v jeho kabinete dôjde k ďalším výmenám. Zdroje agentúry DPA a ďalších nemeckých médií uvádzajú, že Schnieder zrejme podá demisiu.
Predseda poslaneckého klubu CDU Spahn v sobotu oznámil, že odstupuje zo svojej funkcie po tlaku, ktorý naňho vyvíjali v súvislosti s tým, že sa spolu so svojím manželom stali rodičmi vďaka využitiu služby náhradnej matky v Spojených štátoch. Náhradné materstvo je v Nemecku nezákonné, nie je však nezákonné vychovávať dieťa, ktoré porodila náhradná matka mimo krajiny.
Strana CDU, ktorej predsedom je Merz a členom Spahn, ostro odmieta náhradné materstvo a na straníckom zjazde vo februári sa vyslovila za zachovanie súčasnej praxe. Tento postoj predtým zastával aj samotný Spahn ako bývalý minister zdravotníctva. Ostatní politici ho preto obvinili z dvojakého metra.