Pondelok 1. jún 2026
Nemecká ministerka zrušila cestu do Libanonu pre eskaláciu konfliktu

Autor TASR
Berlín/Bejrút 1. júna (TASR) - Nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabaliová-Radovanová v pondelok zrušila svoju plánovanú cestu do Libanonu pre „akútne eskalujúcu situáciu v Bejrúte“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Na základe prebiehajúceho hodnotenia vývoja akútne eskalujúcej situácie v Bejrúte bolo toto rozhodnutie prijaté z vojenských dôvodov,“ uviedol Alabaliovej-Radovanovej rezort.

Ministerka chcela počas svojej dvojdňovej návštevy získať predstavu o dôsledkoch vojny medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. Pricestovať mala so svojím nórskym náprotivkom smundom Grverom Aukrustom.

Naplánované boli rokovania s libanonským prezidentom Džúzífom Awnom, ministrom školstva či s ministrom sociálnych vecí, ktorý je taktiež zodpovedný za krízovú koordináciu. Kľúčovou témou mali byť vnútorne vysídlení ľudia v Libanone.

Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol obsadenie tohto hradu a v pondelok spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
