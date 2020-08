Nemecká nadácia sa snaží o prevoz Navaľného do Berlína

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 20. augusta (TASR) - Aktivisti sa snažia o prevezenie predstaviteľa ruskej opozície Alexeja Navaľného do Berlína na liečbu, oznámil vo štvrtok šéf nemeckej mimovládnej humanitárnej organizácie Cinema for Peace (Film za mier). Navaľnyj bojuje o život v sibírskej nemocnici a je podozrenie, že ho otrávili.Aj nemecká kancelárka Angela Merkelová po stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom oznámila, že Navaľného by mohli liečiť v Nemecku alebo vo Francúzsku. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP." uviedol šéf nadácie Cinema for Peace so sídlom v Berlíne pre denník Bild. Dodal, že čaká na súhlas nemeckých úradov. Navaľnyj je údajne v kóme na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Omsku.Organizácia už v minulosti podporovala členov ruskej opozície a v roku 2018 zariadila aj evakuáciu člena punkovej skupiny Pussy Riot zo zdravotných dôvodov, takisto po podozrení z otravy. Išlo o Piotra Verzilova, manžela poprednej členky kapely Nadeždy Tolokonnikovovej.Navaľnyj (44) pocítil vo štvrtok nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.Podľa jeho hovorkyne Kiry Jarmyšovej bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola primiešaná v šálke čaju. Navaľnyj tento čaj pil na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo ráno vypil.Lekári, ktorí sa o Navaľného starajú, pracujú podľa agentúry AFP na záchrane jeho života. "" uviedol Anatolij Kaliničenko z jednotky intenzívnej starostlivosti omskej nemocnice.Toxín sa podľa lekárov zrejme do tela vstrebal rýchlejšie vďaka horúcemu nápoju. Presnú diagnózu pacienta zatiaľ nezverejnili.Navaľnyj je ostrým kritikom súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol viackrát zadržaný. Takisto bol terčom opakovaných vyhrážok.