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Nemecká obrnená brigáda sa prvýkrát zúčastňuje na cvičení NATO v Litve
Rozmiestnením brigády, ktorá bola vytvorená vlani, reaguje Nemecko na rastúcu hrozbu zo strany Ruska.
Autor TASR
Pabrade 10. júna (TASR) – Nová nemecká obrnená brigáda rozmiestnená v Litve sa zúčastňuje na prvom bojovom cvičení v pobaltskom štáte NATO. Veliteľ brigády generál Christoph Huber to považuje za významný krok smerom k bojovej pripravenosti. Agentúre DPA to povedal v stredu vo vojenskom výcvikovom priestore Pabrade, píše TASR.
„Pre nás ako 45. obrnenú brigádu ‚Litva‘, ktorá je súčasťou 10. obrnenej divízie, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa pripravili na možné konfliktné scenáre, bojové scenáre v budúcnosti, nie na vojnu minulosti,“ vyhlásil Huber, ktorého cituje agentúra DPA. Generál súčasne dodal, že sa „prirodzene učíme z toho, čo vidíme na Ukrajine“.
Rozmiestnením brigády, ktorá bola vytvorená vlani, reaguje Nemecko na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. Jednotka, zložená zo 4800 vojakov a 200 civilných zamestnancov, by mala byť pripravená na nasadenie do roku 2027. Litva hraničí so spojencom Ruska - Bieloruskom a s ruskou exklávou Kaliningrad, pripomenula DPA.
Hlavná fáza vojenského cvičenia Severotalntickej aliancie sa začala v stredu, pričom obrnená brigáda nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) nasadila viac ako 300 dronov. Bundeswehr trénuje v rámci cvičenia ´Štít slobody 2026´ (´Freedom Shield 2026´) po prvý raz bojové operácie na litovskej pôde, poznamenala agentúra.
Na cvičení v litovskom výcvikovom priestore, ktorý sa nachádza približne 15 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, sa zúčastňuje okolo 2900 vojakov, vrátane približne 2300 z Nemecka, a okolo 800 vozidiel z ôsmich krajín NATO, spresnila DPA.
„Pre nás ako 45. obrnenú brigádu ‚Litva‘, ktorá je súčasťou 10. obrnenej divízie, je veľmi, veľmi dôležité, aby sme sa pripravili na možné konfliktné scenáre, bojové scenáre v budúcnosti, nie na vojnu minulosti,“ vyhlásil Huber, ktorého cituje agentúra DPA. Generál súčasne dodal, že sa „prirodzene učíme z toho, čo vidíme na Ukrajine“.
Rozmiestnením brigády, ktorá bola vytvorená vlani, reaguje Nemecko na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. Jednotka, zložená zo 4800 vojakov a 200 civilných zamestnancov, by mala byť pripravená na nasadenie do roku 2027. Litva hraničí so spojencom Ruska - Bieloruskom a s ruskou exklávou Kaliningrad, pripomenula DPA.
Hlavná fáza vojenského cvičenia Severotalntickej aliancie sa začala v stredu, pričom obrnená brigáda nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) nasadila viac ako 300 dronov. Bundeswehr trénuje v rámci cvičenia ´Štít slobody 2026´ (´Freedom Shield 2026´) po prvý raz bojové operácie na litovskej pôde, poznamenala agentúra.
Na cvičení v litovskom výcvikovom priestore, ktorý sa nachádza približne 15 kilometrov od hraníc s Bieloruskom, sa zúčastňuje okolo 2900 vojakov, vrátane približne 2300 z Nemecka, a okolo 800 vozidiel z ôsmich krajín NATO, spresnila DPA.