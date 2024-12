Nemecká odborová organizácia hrozí štrajkom v oblasti prepravy peňazí

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecká odborová organizácia Verdi pohrozila štrajkom, výsledkom ktorého môžu byť prázdne bankomaty a problémy obchodov, a to v citlivom období predvianočných nákupov. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej zostáva na dohodu ešte jeden deň.



Mzdový spor v odvetví prepravy peňazí sa týka približne 10.000 zamestnancov, ktorí sú členmi odborovej organizácie Verdi. Jej predstavitelia oznámili, že ak k dohode so Spolkovým zväzom nemeckých peňažných služieb (BDGW) v utorok (17. 12.) nedôjde, v stredu ráno vstúpia do štrajku. BDGW zatiaľ ponúkla zvýšenie platov v rozmedzí od 5,4 % do 7,12 % na obdobie dvoch rokov v závislosti od spolkového štátu.



"Utorkové rokovania predstavujú poslednú šancu na odvrátenie štrajku pred vianočnými sviatkami," povedala hlavná vyjednávačka za Verdi Sonja Austermühleová. Ináč, dodala, pristúpia k štrajku, čo bude znamenať, že sa zastaví preprava peňazí a dopĺňanie bankomatov.