Nemecká opozícia hrozí výsluchom Scholzových výrokov o strelách Taurus

Berlín 12. marca (TASR) – Nemecká konzervatívna opozícia hrozí, že začne parlamentné vyšetrovanie postupu kancelára Olafa Scholza, ktorý odmietol dodávky riadených striel Taurus Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Nemecký kancelár Olaf Scholz tvrdí, že dodanie riadených striel Taurus s dlhým doletom Ukrajine by zatiahlo Nemecko do priameho konfliktu s Ruskom. Odôvodnil to tým, že na zadávanie súradníc cieľov by bola potrebná účasť nemeckých vojakov.



Alexander Dobrindt z opozičnej koalície CDU/CSU vyhlásil, že účelom vyšetrovania má byť preverenie Scholzových vyhlásení, pretože odporujú informáciám nemeckej armády a výrobcu.



Rozpor v informáciách vyplával na povrch vďaka uniknutej nahrávke konferenčného hovoru vysokých dôstojníkov nemeckého letectva. V odpočutom rozhovore uviedli, že strely Taurus by z územia Ukrajiny bolo možné za istých okolností odpaľovať aj bez nemeckej účasti.



Dobrindth od Scholza žiada vysvetlenie, či si nebol vedomý informácií, či bol nesprávne informovaný alebo či zámerne oklamal verejnosť.



Kyjev už niekoľkokrát žiadal Nemecko o dodanie riadených striel Taurus, ktoré by mohol použiť proti vojenským cieľom ďaleko za frontovými líniami. Deklarovaný dolet striel je približne 500 kilometrov. Scholzova vládna koalícia však všetky doterajšie žiadosti zamietla aj napriek stupňujúcemu sa domácemu a medzinárodnému tlaku.