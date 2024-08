Nemecká opozičná CDU po útoku v Solingene vyzýva na zníženie imigrácie

Berlín 26. augusta (TASR) - Generálny tajomník nemeckej vládnej Sociálnodemokratickej strany (SPD) Kevin Kühnert odmieta výzvy opozície, ktorá po útoku nožom v meste Solingen žiada obmedziť migráciu zo Sýrie a Afganistanu. Povedal to v pondelok v rannom programe verejnoprávnej televízie ARD, na ktorú sa odvolala agentúra DPA.



Útok na námestí Fronhof v západonemeckom Solingene sa odohral ešte v piatok večer počas 650. výročia založenia mesta v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Muž tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil, štyri z nich vážne.



Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa polícii vzdal a počas vyšetrovania sa k činu priznal, uviedla polícia v nedeľňajšom vyhlásení. Prípad odvtedy prebral úrad spolkovej prokuratúry, ktorý vyšetruje aj podozrenie, že útočník bol členom teroristickej organizácie Islamský štát, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za piatkový útok.



Do Solingenu v pondelok dopoludnia pricestoval aj spolkový kancelár Olaf Scholz (SPD). Útok označil za hrozný zločin a uviedol, že je potrebné uplatniť plnú silu zákona. Na mieste útoku v centre mesta sa plánuje aj pietna udalosť za obete. Scholz má tiež v úmysle hovoriť so záchranármi.



Minister vnútra spolkovej krajiny Herbert Reul z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) sa po útoku vyslovil za prísnejšie kontroly na nemeckých hraniciach a za odmietanie utečencov, pričom tlmočil vyjadrenia svojho straníckeho šéfa Friedricha Merza.



Reul sa podľa svojich slov domnieva, že iná možnosť neexistuje a za najdôležitejší krok označil obmedzenie imigrácie. Zároveň tvrdí, že deportácie do Afganistanu a Sýrie, odkiaľ pochádza hlavný podozrivý, sú správne.



Naopak, tajomník sociálnych demokratov Kühnert namieta, že mnoho návrhov od politikov CDU nie je v súlade s nemeckou ústavou, ktorá napríklad uznáva právo jednotlivca na azyl.



"Odpoveďou nemôže byť, že teraz zabuchneme dvere pred ľuďmi, ktorí sami utekajú pred islamistami, pretože sú nimi prenasledovaní pre svoj spôsob života," uviedol Kühnert. Podľa neho by malo byť objasnené, prečo podozrivého Sýrčana nedeportovali vlani do Bulharska, odkiaľ vstúpil na územie Európskej únie. Sofia s deportáciou vtedy údajne súhlasila.



Agentúra DPA bez uvedenia zdrojov už predtým informovala, že Sýrčanovi žiadosť o azyl v Nemecku zamietli a vlani ho mali deportovať do Bulharska, čo sa však neudialo. Podľa denníka Die Welt bol príkaz na deportáciu odložený, pretože muž sa skrýval v Nemecku. Po niekoľkých mesiacoch sa opäť objavil a následne bol prevezený do Solingenu.