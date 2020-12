Nemecká pizzeria je pomenovaná po antimafiánskych hrdinoch

Frankfurt nad Mohanom 6. decembra (TASR) - Súdne rozhodnutie, povoľujúce nemeckej reštaurácii používať v názve mená dvoch protimafiánskych hrdinov, vyvolalo v Taliansku pobúrenie.



Maria Falconeová, sestra Giovanniho Falconeho - ktorého zavraždila talianska mafia v roku 1992 - zažalovala pizzeriu v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom za používanie názvu Falcone & Borsellino. Uvádza sa to v novembrovom rozhodnutí súdu, ktoré mala v sobotu možnosť vidieť tlačová agentúra DPA.



Frankfurtský súd rozhodol v prospech reštaurácie, ktorá používala mená dvoch slávnych prokurátorov (resp. vyšetrujúcich sudcov) zaoberajúcich sa prípadmi mafiánov zo sicílskej Cosa Nostry. Oboch mafia zavraždila. Reštaurácia je vyzdobená fotografiami z filmu Krstný otec a spomienkovými predmetmi mafie, ktoré zločineckú organizáciu zľahčujú.



"Je to pre nás veľmi bolestný verdikt," povedala v piatok Maria Falconeová pre taliansku tlačovú agentúru ANSA a dodala, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.



Kritika prúdila v piatok a sobotu okrem iných aj z talianskeho veľvyslanectva v Berlíne, od talianskych ministrov spravodlivosti a zahraničných vecí, starostu sicílskej metropoly Palermo a krajne pravicového lídra Mattea Salviniho.



Podľa vyhlásenia Falconeho nadácie reštauráciu objavil taliansky právnik a nadácia okamžite podnikla právne kroky, bez toho, aby sa najprv skontaktovala s reštauráciou.



Súd uznal, že názov reštaurácie posmrtne poškodzuje Falconeho povesť, ale to nestačí na zákaz používania jeho mena 28 rokov po jeho smrti.



Sú niektoré náznaky, že reštaurácia už názov Falcone & Borsellino nepoužíva, hoci webová stránka s týmto názvom ešte funguje. Vonku na budove už tieto mená nie sú a reštauráciu nebolo možné telefonicky zastihnúť, dodala DPA.



Právnici nadácie sa domnievajú, že majú dobré argumenty na odvolanie.



Giovanni Falcone bol taliansky prokurátor (resp. vyšetrujúci sudca), ktorý sa špecializoval na vyšetrovanie a odhaľovanie zločinov talianskej Cosa Nostry. Bol jednou z vedúcich postáv boja proti organizovanému zločinu v Taliansku. Zomrel vo veku 53 rokov po tom, ako bol naňho spáchaný atentát výbušninou nastraženou na ceste. Spolu s ním zahynula v aute aj jeho manželka a traja osobní strážcovia.



O pár týždňov zabila mafia aj 52-ročného Paola Borsellina. Výbušninu mu dali priamo do auta. Vzala život aj piatim policajtom.