Nemecká polícia obvinila aerolínie z porušovania predpisov

Berlín 31. januára (TASR) - Šéf nemeckej spolkovej polície Dieter Romann v nedeľu obvinil aerolínie z nedodržiavania pravidiel proti šíreniu koronavírusu.



"Len za posledných šesť dní spolková polícia zistila približne 600 porušení, ktorých sa dopustili letecké spoločnosti," povedal Romann pre nemecké nedeľné noviny Bild am Sonntag, z ktorých citovala tlačová agentúra DPA.



Pasažieri z regiónov alebo krajín s vysokými počtami nakazených alebo z takých, kde zistili mutácie koronavírusu, vstúpili na územie Nemecka bez digitálnej registrácie alebo bez predloženia aktuálneho negatívneho testu na koronavírus - napriek platným pravidlám, že letecké spoločnosti ich musia ešte pred odletom skontrolovať, informoval policajný šéf.



"To je nezodpovedné," povedal Romann a dodal, že nedostatočné kontroly boli dôvodom aj pre zavedenie zákazov vstupu.



"Aerolíniám teraz hrozia pokuty od zdravotníckych úradov až do výšky 25.000 eur za jedno porušenie a pasažiera," upozornil.



Nemecko od soboty zakázalo vstup z krajín, kde sa šíria varianty koronavírusu, ktoré sa zdajú nákazlivejšie než pôvodný koronavírus.



V zozname takýchto krajín je Británia, Írsko, Portugalsko, Juhoafrická republika (JAR), dodajú tam aj africké štáty Lesotho a Eswatini (Svazijsko).



Letecké a železničné spoločnosti, ako aj podniky autobusovej a lodnej dopravy majú až do 17. februára zakázané dopravovať pasažierov z týchto oblastí.



Výnimky sa vzťahujú na Nemcov a cudzincov, ktorí žijú v Nemecku, ako aj na tranzit cestujúcich a prepravu tovarov.