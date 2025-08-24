Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká polícia pátra po páchateľovi smrteľnej streľby z mesta Menden

Policajtka stojí pred domom s nápisom Menden po streľbe v meste Menden v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v piatok 22. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Prvá obeť streľby, 45-ročný Nemec zomrela na mieste, druhá obeť, 49-ročný turecký občan, bola záchranným vrtuľníkom prepravená na špecializovanú kliniku.

Autor TASR
Dortmund 24. augusta (TASR) - Nemecká polícia intenzívne pátra po 40-ročnom mužovi, ktorý je podozrivý z piatkovej streľby v meste Menden v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Jedna z obetí zomrela. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Strelec môže byť stále ozbrojený a hovorca polície v nedeľu uviedol, že vyšetrovatelia zatiaľ nevedia, kde sa nachádza. Polícia zverejnila portrét Kenana Mehoviča, ktorý má srbskú a čiernohorskú štátnu príslušnosť, uviedla prokuratúra v neďalekom meste Arnsberg. Na otázku, či mohol utiecť smerom na Srbsko, hovorca polície odpovedal: „Všetko je možné.“

Prvá obeť streľby, 45-ročný Nemec zomrela na mieste, druhá obeť, 49-ročný turecký občan, bola záchranným vrtuľníkom prepravená na špecializovanú kliniku. V sobotu už nebol v život ohrozujúcom stave.

Podľa informácií agentúry DPA so 40-ročným podozrivým páchateľom po streľbe odišla autom aj žena, neskôr sa z neznámych dôvodov sama vrátila na miesto činu a tam ju zadržala polícia.
