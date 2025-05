Nemecká polícia po piatkovom útoku v Hamburgu navrhuje používanie AI

Berlín 24. mája (TASR) - Nemecká polícia v sobotu uviedla, že piatkový útok na železničnej stanici v Hamburgu pomohli zastaviť dvaja náhodní svedkovia incidentu a všetkých 18 zranených osôb je v stabilizovanom stave. Šéf nemeckého Odborového zväzu polície (GdP) Andreas Rosskop v reakcii na tento útok vyzval na využívanie techniky s umelou inteligenciou (AI), ktorá by podľa neho pomohla predísť podobným útokom v budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zranené osoby boli vo veku 19 až 85 rokov. Tri ženy vo veku 24, 52 a 85 rokov boli spolu s 24-ročným mužom prevezené do nemocnice so život ohrozujúcimi zraneniami. Sedem ďalších ľudí utrpelo ťažké poranenia a sedem osôb bolo zranených ľahko.



Páchateľka na cestujúcich podľa polície zaútočila na nástupišti medzi koľajami 13 a 14 v piatok okolo 18.00 h. Polícia v sobotu poďakovala dvom okoloidúcim, ktorí útok pomohli zastaviť. „Veľmi rýchly zásah dvoch okoloidúcich, ktorí boli na nástupišti... pomohol zastaviť útok,“ uviedla polícia.



Záchranným službám sa krátko po incidente podarilo zadržať 39-ročnú ženu. Hoci príčinu útoku stále vyšetrujú, polícia nateraz vylúčila politickú motiváciu a prešetruje duševné zdravie podozrivej Nemky. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že bola v čase útoku pod vplyvom omamných látok. Podľa policajného hovorcu Floriana Abbensetha žena pri zadržaní nekládla odpor.



„Žiaľ, takýmto útokom sa nikdy nedá stopercentne zabrániť,“ uviedol Rosskop podľa denníka Hamburg Abendblatt. Zdôraznil, že je potrebné, aby spolková polícia bola schopná vykonávať komplexné kontroly na železničných staniciach po celom Nemecku.



Šéf GdP tiež podporil myšlienku používania kamerovej technológie s umelou inteligenciou, „ktorá zahŕňa aj rozpoznávanie správania, aby bolo možné takéto anomálie v správaní vopred odhaliť“.



Doprava na železničnej stanici v Hamburgu bola v sobotu ráno obnovená podľa cestovných poriadkov, uviedla pre AFP hovorkyňa železničnej spoločnosti Deutsche Bahn.