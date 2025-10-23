Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecká polícia počas cvičenia armády postrelila vojaka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hovorca operačného velenia armády povedal, že nedorozumenie na mieste viedlo k výstrelu medzi vojakmi zúčastňujúcimi sa na cvičení a políciou, ktorú privolali miestni obyvatelia.

Autor TASR
Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecká polícia počas rozsiahleho cvičenia ozbrojených síl (Bundeswehr) v bavorskom meste Erding pre nedorozumenie postrelila jedného z vojakov. Utrpel ľahké zranenia. Polícia uviedla, že reagovala na hlásenia o mužovi so zbraňou. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.

Neskôr vysvitlo, že nahlásená ozbrojená osoba bola členom nemeckých ozbrojených síl, ktorý sa nachádzal na mieste v rámci cvičenia,“ uvádza sa v stanovisku polície, ktorá na hlásenia reagovala nasadením viacerých jednotiek.

Zraneného vojaka po incidente previezli do nemocnice, odkiaľ ho medzičasom prepustili. Spolu s ostatnými sa zúčastňoval na cvičení Marshal Power, ktoré má simulovať obranný boj za fiktívnou frontovou líniou. Okrem vojakov sa do manévrov zapájali aj policajti, hasiči a záchranné služby.

Neobvyklým prvkom tohto cvičenia podľa DPA je, že približne 500 vojakov a 300 príslušníkov civilného personálu ho vykonáva na verejných priestranstvách, a nie na uzavretých vojenských cvičiskách.
.

