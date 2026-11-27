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Nemecká polícia počas razie prehľadala 51 objektov
Polícia podľa vyhlásenia prehľadala miesta, kde pôsobia kultúrne združenia, herne a byty v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Na severe a západe Nemecka zasahovalo v rámci razie proti nelegálnemu hazardu viac ako 1000 policajtov, ktorí prehľadali 51 objektov. Pri operácii zadržali dvoch mužov vo veku 55 a 47 rokov, uviedli polícia a prokuratúra v piatkovom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Polícia podľa vyhlásenia prehľadala miesta, kde pôsobia kultúrne združenia, herne a byty v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko. Celkovo preverili 108 osôb a pri 21 z nich úrady zaznamenali ich osobné údaje.
Vyšetrovanie sa zameriava na nelegálne hazardné podujatia, komerčné počítačové podvody a organizované daňové úniky. Hovorkyňa polície uviedla, že boli zaistené stovky nelegálnych hracích automatov, ktoré nie sú v Nemecku povolené a pravdepodobne pochádzajú zo zahraničia.
Vyšetrovatelia, ktorým pomáhali policajné špeciálne jednotky, psovodi a úrad pre boj proti finančnej kriminalite, okrem toho našli podvodné herné automaty a veľké množstvo hotovosti, ako aj strelné zbrane a drogy.
Polícia podľa vyhlásenia prehľadala miesta, kde pôsobia kultúrne združenia, herne a byty v spolkových krajinách Severné Porýnie-Vestfálsko a Dolné Sasko. Celkovo preverili 108 osôb a pri 21 z nich úrady zaznamenali ich osobné údaje.
Vyšetrovanie sa zameriava na nelegálne hazardné podujatia, komerčné počítačové podvody a organizované daňové úniky. Hovorkyňa polície uviedla, že boli zaistené stovky nelegálnych hracích automatov, ktoré nie sú v Nemecku povolené a pravdepodobne pochádzajú zo zahraničia.
Vyšetrovatelia, ktorým pomáhali policajné špeciálne jednotky, psovodi a úrad pre boj proti finančnej kriminalite, okrem toho našli podvodné herné automaty a veľké množstvo hotovosti, ako aj strelné zbrane a drogy.