Nemecká polícia podnikla operácie proti nacistom na internete
Podozrivým bolo nariadené, aby sa hlásili na policajných staniciach.
Autor TASR
Wiesbaden 25. februára (TASR) - Nemecká polícia v stredu vykonala sériu razií, prehľadala priestory a preverila údaje z mobilných telefónov podozrivých osôb v rámci celoštátnej operácie zameranej na boj proti nacistickej ideológii a ďalším formám extrémizmu na internete. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Spolkový kriminálny úrad (BKA) vo Wiesbadene uviedol, že terčom operácie boli najmä príspevky na sociálnych sieťach. Vychádzala zo 140 vyšetrovaní politicky motivovaných trestných činov na internete vo všetkých 16 spolkových krajinách.
BKA, ktorý operáciu koordinoval, uviedol, že jeho príslušníci mašli dôkazy týkajúce sa podnecovania, používania symbolov spojených so zakázanými a teroristickými organizáciami, ako aj schvaľovania trestných činov a urážok. Používanie nacistických symbolov, ako je hákový kríž a hitlerovský pozdrav, je v Nemecku zakázané, rovnako ako šírenie nacistických sloganov.
Úrad preto vyzval verejnosť, aby nahlasovala polícii takýto obsah na internete, pretože jeho šírenie môže „vytvárať živnú pôdu pre radikalizáciu a vyprovokovať k násilným činom“.
