Nemecká polícia posilnila ochranu Navaľného, ktorého stav sa zlepšuje

Berlín/Moskva 10. septembra (TASR) - Polícia v Berlíne zvýšila bezpečnostné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ruského opozičného politika Alexeja Navaľného hospitalizovaného s príznakmi závažnej otravy na berlínskej klinike Charité. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom informovali spravodajské portály Der Spiegel, The Insider a Bellingcat.



Posilnenie Navaľného ochrany podľa Der Spiegel znamená, že jeho zdravotný stav sa zlepšuje a polícia chce zabrániť ďalším pokusom o atentát, pretože súčasne so zlepšením zdravotného stavu možno očakávať, že k nemu príde aj viac návštev.



Zdroje spomínaných médií tvrdia, že Navaľnyj je schopný hovoriť a pravdepodobne si pamätá, čo sa mu stalo pred tým, ako 20. augusta omdlel v lietadle.



Jeho vyjadrenia môžu byť pre ľudí stojacich za útokom nebezpečné, napísali spravodajské portály.



Lekári z Omska, ktorí politika liečili prvé dva dni, tvrdia, že v jeho tele nenašli stopy po jede. Sú presvedčení, že jeho stav sa zhoršil v dôsledku narušenia metabolizmu sacharidov.



V Nemecku však lekári dôverujú zisteniam laboratória nemeckej armády (Bundeswehru), ktoré sa domnieva, že Navaľnyj bol otrávený nervovovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.



Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Tento útok sa odohral v anglickom meste Salisbury.



Nemecký týždenník Die Zeit napísal, že nemecká vláda nemá pochybnosti o tom, že útok jedom na Navaľného vykonala ruská tajná služba na pokyn Kremľa. Vyplýva to z analýzy inštitútu nemeckej armády pre farmakológiu a toxikológiu so sídlom v Mníchove, podľa ktorej bol Navaľnyj otrávený novým typom látky novičok, ktorú svet doteraz nepoznal.



Ako píše Die Zeit ďalej, nový variant novičku je ešte smrteľnejší ako jeho predošlé verzie a údajne pôsobí pomalšie. Zvyšky tejto látky sa našli na Navaľného rukách a na hrdle fľaše, z ktorej pil.



Nemeckí odborníci sú presvedčení, že akciu s použitím takéhoto smrtiaceho a komplexného jedu mohli vykonať jedine tajné služby. Už samotná existencia nového variantu novičku totiž podľa nich vylučuje, že by použil na vlastnú päsť jeden z ruských oligarchov. Na výrobu tohto dvojzložkového jedu je totiž potrebné špeciálne laboratórium a jeho použitie navyše bežní kriminálnici neovládajú.



Nemeckí experti veria, že Navaľnyj prežil iba vďaka rýchlej reakcii pilotov lietadla, ktorí urgentne pristáli v Omsku, a vďaka tamojším lekárom, ktorí mu ako protijed (antidotum) injekčne podali atropín.



Klinika Charité v pondelok 7. septembra oznámila, že Navaľného lekári prebudili z umelého spánku a postupne ho odpájajú od pľúcnej ventilácie. Navaľnyj podľa lekárov reaguje už aj na slovné podnety. Klinika však nechcela špekulovať o potenciálnych následkoch otravy. Vysvetlila, že je na to ešte príliš skoro.