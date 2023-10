Nemecká polícia prehľadala byty podozrivých z útoku na člena AfD

Augsburg 5. októbra (TASR) - Nemecká polícia prehľadala vo štvrtok byty dvoch mladých mužov podozrivých zo spáchania údajného augustového útoku na Andreasa Jurcu, poslanca mestského zastupiteľstva krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v bavorskom meste Augsburg. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Polícia podľa miestnej prokuratúry pri prehliadkach zaistila mobilné telefóny oboch podozrivých - mladíkov vo veku 19 a 21 rokov.



Jurca (35) v polovici augusta oznámil, že ho v Augsburgu napadli a zbili dvaja neznámi muži. Samotná AfD uviedla, že sa stal terčom útoku z politických dôvodov.



Jurca aktuálne kandiduje v nedeľných krajinských voľbách do bavorského parlamentu. Podľa prokurátora Andreasa Doblera treba objasniť, či mal údajný útok voči nemu politický motív.



Informácia o bytových prehliadkach bola zverejnená v čase, keď je zatiaľ za nejasných okolností hospitalizovaný spolulíder AfD Tino Chrupalla. Toho v stredu večer previezli do nemocnice v bavorskom Ingolstadte, pričom vo štvrtok bol podľa hovorcu AfD stále hospitalizovaný na tamojšej jednotke intenzívnej starostlivosti.



Spolulíder AfD sa v stredu v Ingolstadte zúčastnil na predvolebnom zhromaždení. Skôr, než stihol vystúpiť s prejavom, ho však museli v zákulisí ošetriť zdravotníci a následne skončil v nemocnici. AfD uviedla, že bol hospitalizovaný po "násilnom incidente".



Polícia bez bližších podrobností informovala, že okolnosti možného útoku voči Chrupallovi vyšetruje. Dosiaľ však v prípade nefigurujú žiadni podozriví, povedala DPA policajná hovorkyňa.



Míting AfD v Ingolstadte sa konal pred voľbami do krajinských parlamentov, ktoré v nedeľu prebehnú v Bavorsku a Hesensku.



Nedávne prieskumy volebnej mienky naznačujú, že AfD by sa v krajinských voľbách v Bavorsku mohlo dariť. Ostatné politické strany však prisľúbili, že s ňou bez ohľadu na výsledok spolupracovať nebudú.