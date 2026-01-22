Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 22. január 2026Meniny má Zora
< sekcia Zahraničie

Nemecká polícia prekazila pokus o poškodenie súkromného lietadla Merza

.
Na snímke nemecké policajné autá. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Dve ženy a jeden muž vo veku 23, 28 a 56 rokov sa podľa prokuratúry v noci pokúšali poškodiť lietadlo.

Autor TASR
Berlín 22. januára (TASR) - Nemecká polícia zadržala v hangári na západe krajiny, kde sa nachádza aj súkromné lietadlo kancelára Friedricha Merza, tri osoby pre pokus o poškodenie lietadla. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.

Dve ženy a jeden muž vo veku 23, 28 a 56 rokov sa podľa prokuratúry v noci pokúšali poškodiť lietadlo a zadržali ich pre neoprávnené vniknutie na letisko Arnsberg-Menden. Policajtom sa potvrdilo podozrenie, keď sa ich vodič pýtal na cestu na letisko v tejto oblasti. Muža neskôr identifikovali ako známeho ľavicového aktivistu. Polícia sa zamerala na letisko, kde sa nachádza aj Merzovo lietadlo a na mieste zadržala tri osoby.

K pokusu o poškodenie lietadla sa prihlásila skupina s názvom Resistance Collective. Uviedla, že sa „snažila znemožniť štart súkromného lietadlo Friedricha Merza v rámci protestnej akcie“.

Merz, ktorý do úradu nastúpil v máji 2025, žije v meste Arnsberg a patrí k zanieteným pilotom.
.

Neprehliadnite

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?