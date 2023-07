Nemecká polícia prenasledovala auto naložené pašovanými cigaretami

Berlín 27. júla (TASR) - Nemecká polícia prenasledovala vozidlo až po strechu naložené pašovanými cigaretami, ktoré prišlo do Nemecka z Poľska, píše TASR podľa agentúry DPA.



Podozrivé auto spozorovali blízko nemecko-poľského hraničného priechodu Weißkeisel ešte v utorok ráno, spresnila polícia. Unikajúce auto zastavil až na ceste nastražený tzv. ostnatý pás, teda zariadenie na prepichovanie pneumatík.



Vodič však následne ušiel do neďalekého lesa a napriek rozsiahlemu pátraniu sa mu pred políciou podarilo ujsť, uviedli tamojšie colné úrady. Podrobnosti o utorkovom incidente zverejnili až vo štvrtok.



V kabíne a v batožinovom priestore vozidla policajti objavili približne 189.000 kusov cigariet. Nemecké úrady nespresnili, odkiaľ boli cigarety pašované; tabak je však v Poľsku značne lacnejší, než v susednom Nemecku, podotýka DPA.



Ukázalo sa, že poľské poznávacie značky na zaistenom vozidle boli falošné. Polícia v aute objavila aj dve nemecké poznávacie značky. Podrobnosti by malo odhaliť až ďalšie vyšetrovanie.