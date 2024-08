Nemecká polícia prerušila podujatie pravicového aktivistu Sellnera

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecká polícia prerušila v sobotu večer podujatie v obci Neulingen na juhozápade Nemecka, na ktorom krajne pravicový autor Martin Sellner čítal publiku svoju knihu. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry DPA.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že Sellner dostal dočasný zákaz zdržiavať sa v danej oblasti, aby predišla tomu, že príde k porušeniu zákona.



Sellner na sociálnej sieti Telegram uviedol, že policajti narušili jeho čítanie a zakázali mu zdržiavať sa na území celej obce Neulingen. Táto obec leží severozápadne od mesta Stuttgart v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko.



Polícia vo vyhlásení uviedla, že od ohlásenia podujatia bola v blízkom kontakte s príslušnými úradmi a po konzultácii so samosprávou obce Neulingen odovzdali policajti ihneď po začiatku podujatia Sellnerovi zákaz na dočasné zdržiavanie sa v danej oblasti. Sellner zákaz uposlúchol a miesto podujatia opustil, uviedla polícia vo vyhlásení. Dodala, že niektorí účastníci podujatia na mieste zotrvali.



Sellner viedol krajne pravicové Identitariánske hnutie v Rakúsku. V súčasnosti cestuje po Nemecku a organizuje tam podujatia, na ktorých číta svoju knihu nazvanú Reemigrácia. Ide o termín, ktorá krajne pravicoví extrémisti zvyčajne používajú, keď hovoria o odsune veľkého množstva ľudí cudzieho pôvodu do ich vlasti, a to aj proti ich vôli.