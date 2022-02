Nemecká polícia: Smrť muža súvisí so šampanským obsahujúcim extázu

Weiden 14. februára (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia po nedeľnom úmrtí muža zistili, že fľaša šampanského, z ktorej mu alkohol v reštaurácii naliali, bola kontaminovaná drogou extáza. Vyšetrovanie prípadu sa spustilo po tom, čo tento muž zomrel a niekoľko ďalších hostí bolo hospitalizovaných v nemocnici na juhu Nemecka. V pondelok o tom informovala tlačová agentúra DPA.



Polícia zistila drogu "v značnej koncentrácii", uviedol v pondelok prokurátor Gerd Schäfer o výsledkoch prvých toxikologických testov obsahu fľaše.



Stále nie je jasné, ako sa protizákonná látka do fľaše dostala. Vyšetrovatelia vylúčili možnosť úmyselného útoku. Podľa Schäfera existuje podozrenie z usmrtenia z nedbanlivosti.



V sobotu večer sa niekoľkí hostia vo veku 33 až 52 rokov stretli v reštaurácii v meste Weiden v regióne Horné Falcko v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Naliali im z fľaše šampanské a čoskoro sa u všetkých začali prejavovať príznaky otravy.



Osem ľudí previezli do nemocnice a jeden z nich, 52-ročný muž z okresu Schwandorf, v nedeľu večer zomrel. Polícia uviedla, že jedna priotrávená obeť mohla nakoniec z nemocnice odísť domov.



Do pondelkového popoludnia polícia už niekoľko priotrávených ľudí vypočula ako svedkov. Ďalšie výsluchy budú nasledovať, dodal Schäfer.