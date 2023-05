Nemecká polícia stále nepozná motív strelca zo závodu Mercedes-Benz

Stuttgart 12. mája (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia v piatok uviedli, že sa stále snažia zistiť motív streľby v závode Mercedes-Benz v Sindelfingene v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, ktorá si vyžiadala dve obete. Páchateľom je externý zamestnanec logistickej firmy. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Motív tohto trestného činu je stále nejasný," vyhlásila miestna prokuratúra a dodala, že v súčasnosti nemôže vylúčiť žiadnu teóriu vrátane prípadného politického motívu.



K útoku došlo vo štvrtok. Nemecký bulvárny denník Bild s odvolaním sa na viacerých zamestnancov fabriky neskôr napísal, že útok bol namierený proti predákovi a výstrely padli v okolí jeho kancelárie. Obete aj strelec pracovali pre externú logistickú spoločnosť Rhenus.



Srbský server Telegraf.rs priniesol informáciu, podľa ktorej streľbe predchádzala politická debata o blížiacich sa voľbách v Turecku a následná hádka medzi stúpencami a odporcom úradujúceho tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Strelec, 53-ročný muž tureckej národnosti, mal byť proti znovuzvoleniu Erdogana do funkcie prezidenta, kým dvojica, na ktorú zaútočil, sa vyslovovala za to, aby voľby vyhral.



Bezpečnostní pracovníci závodu útočníka premohli a odovzdali do rúk polície. Strelec sa zatknutiu nebránil. Súd v Stuttgarte medzičasom vydal na muža zatykač za vraždu.



Agentúra DPA tiež uvádza, že vo výrobnej hale 56, v ktorej k incidentu došlo, je nateraz prerušená prevádzka. V pondelok si pamiatku zavraždených kolegov uctia zamestnanci závodu minútou ticha.