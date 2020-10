Útok pri synagóge v Hamburgu bol podľa polície antisemitsky motivovaný

Berlín 5. októbra (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje nedeľňajší útok na židovského študenta v blízkosti synagógy v Hamburgu ako antisemitsky motivovaný pokus o vraždu. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



"Súčasné hodnotenie situácie naznačuje, že ide o antisemitsky motivovaný útok," uviedli v pondelok vyšetrovatelia a dodali, že prípad posudzujú ako "pokus o vraždu s ťažkým ublížením na zdraví".



Podľa hovorcu Merkelovej Steffena Seiberta je takýto útok odporný bez ohľadu na to, čo ukáže vyšetrovanie motivácie a stavu páchateľa. "Musí to jasne povedať každý v tejto spoločnosti: v Nemecku je každý takýto čin hanbou," dodal Seibert.



Prezident Svetového židovského kongresu (WJC) Ronald Lauder uviedol, že útočník musí niesť zodpovednosť za svoje činy, tak ako všetci, ktorí sa podieľajú na akýchkoľvek nenávistných prejavoch.



Útočník v maskáčoch podľa polície napadol v nedeľu 26-ročného muža, ktorý chcel vstúpiť do areálu synagógy. Zrejme ho zasiahol do hlavy skladacou lopatkou.



Vyšetrovatelia uviedli, že páchateľom útoku bol 29-ročný nemecký občan kazašského pôvodu, ktorého zadržali policajti zaisťujúci bezpečnosť synagógy. Zároveň odviedli do bezpečia veriacich, ktorí v synagóge oslavovali židovský sviatok Sukot.



Okoloidúci poskytli vážne zranenému mužovi prvú pomoc a následne bol odvezený do nemocnice. Podľa lekárov nie je v ohrození života.



Podľa novín Süddeutsche Zeitung bol obeťou útoku židovský študent, ktorý mal na hlave tradičnú jarmulku. Agentúra DPA zase uviedla, že vo vrecku útočníka sa našiel kus papiera so svastikou.



Počet antisemitských trestných činov sa v Nemecku v posledných rokoch neustále zvyšoval, pričom v roku 2019 ich bolo zaznamenaných 2032, čo je o 13 percent viac ako v roku 2018.



Nemecko je domovom tretej najväčšej židovskej komunity v západnej Európe, a to najmä vďaka prílivu asi 200.000 Židov po rozpade Sovietskeho zväzu, pripomína AFP.