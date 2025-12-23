< sekcia Zahraničie
Nemecká polícia v prípade nehody v Giessene vylúčila terorizmus
Autor TASR
Giessen 22. decembra (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že šofér zodpovedný za pondelkovú nehodu v meste Giessen v nemeckej spolkovej krajine Hesensko, pri ktorej utrpelo zranenia niekoľko ľudí, zrejme trpí duševnou chorobou. Tamojšia polícia a prokuratúra v utorok uviedli, že neexistuje dôkaz o politicky motivovanom či teroristickom čine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„V súčasnosti nie je možné poskytnúť žiadne spoľahlivé informácie o presnom motíve trestného činu, pretože podozrivý krátko po svojom zadržaní podal len nesúvislé vyhlásenia,“ uviedli vyšetrovatelia.
Polícia v pondelok zadržala 32-ročného vodiča, ktorý po prechode do iného jazdného pruhu vysokou rýchlosťou narazil do zaparkovaného auta. To po náraze odhodilo smerom k autobusovej zastávke a narazilo do 64-ročnej ženy, ktorá utrpela vážne zranenia.
Šofér následne pokračoval v jazde, čiastočne po chodníku, pričom mierne zranil ďalšie dve osoby. Keď narazil do ďalšieho zaparkovaného auta, 29-ročný muž ho zadržal až do príchodu polície.
Zadržaný muž žijúci v Giessene pochádza z Azerbajdžanu. Polícia ho vyšetruje za pokus o vraždu, nebezpečné zasahovanie do cestnej premávky a ťažké ublíženie na zdraví.
Vyšetrovatelia tvrdia, že u muža existujú náznaky akútnej psychózy. Podrobí sa preto psychiatrickému vyšetreniu.
Presný priebeh udalostí má za úlohu objasniť privolaný odborník na dopravné nehody.
