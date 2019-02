V Nemecku zatkli osoby podozrivé z plánovania extrémistického útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 21. februára (TASR) - Nemecká polícia zatkla vo štvrtok v strednej časti krajiny pár s nemecko-marockým občianstvom, ktorý obviňujú z plánovania islamistického extrémistického útoku. Polícia vykonala sériu razií vrátane prehliadky domov ďalších 12 podozrivých osôb, uviedla prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom.



Prokurátorka Nadja Niesenová vyslovila presvedčenie, že podozrivé osoby boli v počiatočnom štádiu plánovania útoku v Nemecku. "Nevieme zatiaľ o žiadnom konkrétnom cieli útoku," konštatovala.



Pár s nemecko-marockým občianstvom, obaja vo veku 26 rokov, sa pokúšal cestovať v roku 2016 so svojimi dvoma malými deťmi do Sýrie, kde sa chceli pridať k extrémistickej skupine Islamský štát (IS). V Turecku ich však zadržali a deportovali naspäť do Nemecka, uviedla Niesenová.



Nemecká polícia ich zatkla v ich dome v oblasti Raunheimu, juhovýchodne od Frankfurtu nad Mohanom v spolkovej krajine Hesensko. Celkovo sa na raziách podieľalo 200 policajtov, ktorí prehľadali 15 domov v Rüsselsheime, Biebesheime a Raumheime v Hesensku, ako aj v jednom objekte v Kerpene v Severnom Porýní-Vestfálsku.



Občianstvo ďalších podozrivých určili ako nemecké alebo nemecko-marocké. Spomínaných 12 osôb je vo veku od 22 do 33 rokov a čelí obvineniam zo spoluúčasti na plánovaní útoku v Nemecku. Ich mená nezverejnili v súlade s predpismi o ochrane súkromia, dodala agentúra AP.

