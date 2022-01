Nemecká polícia vykonala razie v súvislosti s detskou pornografiou

Berlín 26. januára (TASR) - Nemecká polícia vykonala v dvoch spolkových krajinách razie v súvislosti s vyšetrovaním detskej pornografie. Oznámili to v stredu regionálni predstavitelia s tým, že v ďalšom prípade identifikovali približne 100 podozrivých, píše agentúra AFP.



Razie namierené voči 55 podozrivým osobám vo veku 18 – 73 rokov prebehli v utorok na 50 adresách v Bavorsku, priblížili tamojší minister vnútra Joachim Herrmann a krajinský minister spravodlivosti Georg Eisenreich. Tieto osoby sú obvinené, že si zadovážili videá zachytávajúce závažné a násilné zneužívanie detí.



Polícia tiež oznámila, že minulý týždeň vykonala v okolí mesta Chemnitz v Sasku razie v príbytkoch 36 osôb podozrivých z držby, nákupu alebo distribúcie detskej pornografie.



Vyšetrovatelia v západonemeckom meste Wuppertal zase v stredu ohlásili, že v rámci vyšetrovania dvoch mužov vo veku 22 a 44 rokov, ktorí sú obvinení z toho, že v rokoch 2016 – 2021 sexuálne zneužívali deti od piatich mesiacov do 12 rokov, identifikovali zhruba 100 ďalších podozrivých. Tí čelia obvineniam, že si zaistili pornografické snímky či videozáznamy, ktoré dvojica mužov počas sexuálnych útokov na maloleté osoby zhotovovala.



Nemecko v uplynulých rokoch zasiahli viaceré vážne škandály týkajúce sa zneužívania detí. Tamojšia vláda v reakcii na ne sprísnila v roku 2020 zákony týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí a výroby alebo šírenia detskej pornografie.



Vyšetrovatelia v januári oznámili, že v rámci rozsiahlej siete pedofilov spájanej so spolkovou krajinou Severné Porýnie-Vestfálsko identifikovali už viac ako 400 podozrivých osôb.