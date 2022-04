Nemecká polícia vykonala razie voči osobám, ktoré plánovali únosy

Berlín 14. apríla (TASR) - Nemecká polícia uskutočnila v stredu rozsiahle razie v súvislosti s plánovanými násilnými útokmi za použitia výbušnín a chystaných únosov "známych osobností verejného života". Oznámila to vo štvrtok generálna prokuratúra v meste Koblenz, ktorá pre denník Die Welt potvrdila, že podozriví plánovali okrem iných uniesť aj ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha. Zadržané boli štyri osoby.



Polícia prehľadala 20 objektov vo viacerých spolkových krajinách. Počas razií bolo zaistených 22 zbraní vrátane dvoch kalašnikovov, ako aj munícia, finančná hotovosť vo výške tisícok eur a niekoľko zlatých prútov a strieborných mincí. Na akcii sa podieľalo okolo 270 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek.



Prokuratúra a kriminálna polícia v Porýní-Falcku vedú vyšetrovanie voči 12 osobám, ktoré boli členmi četovacej skupiny s názvom Zjednotení patrioti. Dovedna mala táto skupina na platforme Telegram zhruba 70 členov. Polícia sa vyšetrovaním tohto prípadu zaoberá už od októbra minulého roka.



Z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát a prečinu voči zákonom o zbraniach je obvinených päť Nemcov vo veku od 41 do 55 rokov. Dvaja hlavní podozriví pochádzajú z mesta Neustadt an der Weinstraße ležiaceho v Porýní-Falcku a z Brandenburska. Ďalšia osoba mala mať nelegálne k dispozícii zbrane a dvaja ďalší ľudia sú podozriví, že túto skupinu podporovali finančne. Medzi jej členmi sú pravicoví extrémisti, osoby s väzbami na hnutie tzv. ríšskych občanov (Reichsbürger), ale aj príslušníci krajnej ľavice.



Cieľom plánovaných útokov malo byť zvrhnutie demokratického systému v Nemecku. Podozriví chceli konkrétne zničiť zariadenia elektrickej rozvodnej sústavy a spôsobiť tak celoplošný výpadok elektriny. "Týmto chceli obvinení podľa svojich predstáv nastoliť pomery podobné občianskej vojne a nakoniec zvrhnúť demokratický systém v Nemecku," uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry a krajinskej kriminálnej polície v Porýní-Falcku.



Podozriví nemali ešte dohodnutý konkrétny termín a miesto únosu šéfa rezortu zdravotníctva Lauterbacha. Zhodli sa však na tom, že na tento čin budú nevyhnutné automatické zbrane. Preto si chceli zadovážiť zbrane typu kalašnikov a k jednej sa im podarilo aj dostať. Jej predajcom však bol vyšetrovateľ pracujúci v utajení. Počas razií sa našli ďalšie zbrane, vrátane druhého kalašnikova.