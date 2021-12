Nemecká polícia vykonala razie voči podozrivým z obchodovania s ľuďmi

Policajti prehľadávajú apartmán v nemeckom meste Ritterhude 8. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín 8. decembra (TASR) - Nemecká polícia vykonala v stredu desiatky razií zameraných na údajných pašerákov ľudí, konkrétne nekvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Polícia vyšetruje približne 20 podozrivých, ktorí boli údajne zapojení do falšovania občianskych preukazov a umiestňovania ľudí na pracovné pozície do veľkých logistických spoločností, informovala agentúra DPA.Spolková polícia na Twitteri uviedla, že razie sa začali v stredu ráno o 07.00 h a približne 1000 príslušníkov poriadkových síl prehľadalo príbytky podozrivých, ako aj ich podnikové priestory, logistické centrá či obytné štvrte, kde robotníci prepašovaní do Európy žijú. Razie sa konali dovedna v 12 spolkových krajinách vrátane hlavného mesta Berlín, Brandenburska, Brém a Dolného Saska.Podozriví údajne na Balkáne a v Nemecku prevádzkovali sieť dočasných pracovných agentúr vrátane schránkových firiem. Polícia vydala viacero zatykačov a zhabala majetok vo výške miliónov eur. Išlo o financie, ktoré boli týmto zamestnancov vyplatené ako mzdy. Razie boli koordinované spoločne s generálnou prokuratúrou v Berlíne, ktorá v tejto súvislosti hovorí oVyšetrovanie prebieha vo veci podozrení z pašovania cudzincov, falšovania dokumentov, organizovania nezákonnej práce a nelegálneho zamestnávania.uviedli vo vyhlásení berlínske policajné odbory.