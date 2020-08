Nemecká polícia vykonala v Porúrii zásahy proti organizovanému zločinu

Berlín 8. augusta (TASR) - Nemecká polícia v spolupráci s colnými a daňovými úradmi vykonala v sobotu vo viacerých mestách v Porúrii razie zamerané na členov zločineckých gangov. S odvolaním sa na vyhlásenie polície o tom informovala agentúra DPA.



V meste Oberhausen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko prehľadala polícia viacero kaviarní a šiša barov, pričom legitimovala 62 osôb. Ďalšie razie prebehli v mestách Bottrop, Marl, Haltern am See, Gladbeck a Recklinghausen.



Na zásahoch sa zúčastnili stovky policajtov. V Oberhausene skonfiškovali 60 kilogramov nezdaneného tabaku. Pri raziách v iných mestách zhabali dovedna 133 plechoviek tabaku.



Vo všetkých prehľadaných lokalitách bolo zároveň zistené porušenie predpisov proti šíreniu koronavírusu.



Polícia podľa vlastného vyjadrenia nenašla nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by sa v Oberhausene upevňovalo postavenie organizovaných zločineckých a podobných kriminálnych skupín. Zásahy však podľa nej boli potrebné na to, aby zabránili rozmachu organizovaného zločinu v tomto vyše 200-tisícovom porúrskom meste.