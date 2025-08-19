Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
RAZIE V NEMECKU: Terčom sú motorkárske gangy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Južné Durínsko sa podľa ministerstva vnútra tejto spolkovej krajiny stalo v poslednom čase centrom aktivít motorkárov.

Autor TASR
Berlín 19. augusta (TASR) - Polícia v nemeckých spolkových krajinách Durínsko, Bavorsko a Sasko začala v utorok ráno vykonávať rozsiahle prehliadky viacerých nehnuteľností. Podľa durínskeho úradu kriminálnej polície je operácia súčasťou vyšetrovania osôb z prostredia motorkárskych gangov podozrivých z vydierania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Medzi prehľadávané nehnuteľnosti patria obytné, komerčné aj skladové priestory. Úrady uviedli, že prehliadky vykonávajú s cieľom zabezpečiť dôkazy.

Južné Durínsko sa podľa ministerstva vnútra tejto spolkovej krajiny stalo v poslednom čase centrom aktivít motorkárov. Podľa vyhlásenia rezortu z konca minulého roka bol najvyšší počet zrazov motorkárov a incidentov zaznamenaný v okolí miest Erfurt, Weimar, Gera a Suhl.

Ministerstvo dodalo, že motorkárske skupiny a jednotliví členovia sú obzvlášť aktívni na sociálnych sieťach, ako aj pri organizovaní podujatí. Celkovo je však motorkárska scéna v Durínsku považovaná za relatívne umiernenú a úrady zatiaľ nevidia žiadne náznaky bezpečnostnej hrozby, uvádza DPA.
