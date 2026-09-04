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Nemecká polícia vyšetruje podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni
Podozrivý predmet v rozvodni v Dormagene medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom objavil vo štvrtok večer náhodný okoloidúci.
Autor TASR
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Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecká polícia má podozrenie na ďalšiu sabotáž v rozvodni. V elektrickej stanici v západonemeckom meste Dormagen sa našlo neznáme zariadenie, informovala v noci na piatok agentúra DPA. Hovorca polície potvrdil, že vyšetrovatelia dostali list, v ktorom sa jeho autor prihlásil k zodpovednosti a spomínal aj ďalšie verejne známe prípady sabotáže.
Podozrivý predmet v rozvodni v Dormagene medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom objavil vo štvrtok večer náhodný okoloidúci. Vyšetrovanie v tejto veci ešte nie je ukončené, hovorca polície ale povedal, že mohlo ísť o odpaľovacie zariadenie.
Denník Bild napísal, že na mieste sa našlo vybavenie na odpaľovanie doma vyrobených rakiet, ku ktorému boli pripevnené časovače a medené drôty. Polícia tieto informácie oficiálne nepotvrdila.
Po incidente v Dormagene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko policajti podľa hovorcu prehľadávali aj ďalšie rozvodne v okolí s cieľom zistiť, či tam niekto neumiestnil podobné podozrivé zariadenia.
Doteraz jediné škody zaznamenali v rozvodni v západonemeckej obci Bergheim, kde neznámi páchatelia v utorok podľa úradov prehodili káble cez nadzemné elektrické vedenia, aby spôsobili skrat. Polícia to vyšetruje ako úmyselný vandalizmus.
K ďalšiemu útoku na elektrickú stanicu došlo v utorok - niekoľko hodín pred incidentom v Bergheime - neďaleko elektrárne Jänschwalde v spolkovom štáte Brandenbursko. Pri útoku boli podľa doterajších zistení použité rakety podobné zábavnej pyrotechnike, ktoré mali na vedenie dostať medené vodiče. Cieľom bolo vyvolanie skratov a elektrických oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahly výpadok elektriny. K výpadku ale podľa prevádzkovateľa siete nedošlo.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že v Bergheime a Jänschwalde išlo o sabotáž. Zariadenia, ktoré sa tam našli, sa podľa Bildu podobajú tým, čo boli objavené v Dormagene.
Nemecko v utorok obvinilo Rusko z augustového pokusu o útok pomocou výbušného dronu na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt závery zdôvodnil výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb. Vláda v reakcii nariadila uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne.
Podozrivý predmet v rozvodni v Dormagene medzi Düsseldorfom a Kolínom nad Rýnom objavil vo štvrtok večer náhodný okoloidúci. Vyšetrovanie v tejto veci ešte nie je ukončené, hovorca polície ale povedal, že mohlo ísť o odpaľovacie zariadenie.
Denník Bild napísal, že na mieste sa našlo vybavenie na odpaľovanie doma vyrobených rakiet, ku ktorému boli pripevnené časovače a medené drôty. Polícia tieto informácie oficiálne nepotvrdila.
Po incidente v Dormagene v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko policajti podľa hovorcu prehľadávali aj ďalšie rozvodne v okolí s cieľom zistiť, či tam niekto neumiestnil podobné podozrivé zariadenia.
Doteraz jediné škody zaznamenali v rozvodni v západonemeckej obci Bergheim, kde neznámi páchatelia v utorok podľa úradov prehodili káble cez nadzemné elektrické vedenia, aby spôsobili skrat. Polícia to vyšetruje ako úmyselný vandalizmus.
K ďalšiemu útoku na elektrickú stanicu došlo v utorok - niekoľko hodín pred incidentom v Bergheime - neďaleko elektrárne Jänschwalde v spolkovom štáte Brandenbursko. Pri útoku boli podľa doterajších zistení použité rakety podobné zábavnej pyrotechnike, ktoré mali na vedenie dostať medené vodiče. Cieľom bolo vyvolanie skratov a elektrických oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahly výpadok elektriny. K výpadku ale podľa prevádzkovateľa siete nedošlo.
Vyšetrovatelia sa domnievajú, že v Bergheime a Jänschwalde išlo o sabotáž. Zariadenia, ktoré sa tam našli, sa podľa Bildu podobajú tým, čo boli objavené v Dormagene.
Nemecko v utorok obvinilo Rusko z augustového pokusu o útok pomocou výbušného dronu na letisku Lipsko/Halle. Minister vnútra Alexander Dobrindt závery zdôvodnil výsledkami vyšetrovania a zisteniami spravodajských služieb. Vláda v reakcii nariadila uzavrieť ruský konzulát v Bonne a ruské kultúrne centrum v Berlíne.