Nemecká polícia vyšetruje tínedžerov, u ktorých objavila výbušniny

Straubing 17. januára (TASR) - Nemecká polícia informovala, že pri domových prehliadkach v bavorskom regióne Horné Falcko objavila výbušniny a zakázané predmety patriace deťom. Na psychiatrickú kliniku boli zároveň v súvislosti s operáciou prijaté dve deti vo veku 13 rokov, uviedla v utorok agentúra DPA.



Vyšetrovanie a razie v okrese Neustadt an der Waldnaab podnietili správy na sociálnych sieťach naznačujúce, že dvaja tínedžeri vo veku pod hranicou trestnoprávnej zodpovednosti by mohli vlastniť zakázané predmety a plánovať páchanie trestných činov.



Pri prehliadkach v troch bytoch skonfiškovali policajti predmety, ktoré by mohli byť podomácky vyrobenými výbušninami, prípadne ich napodobeninami. Zaistili tiež airsoftové zbrane, mobilné telefóny a počítače.



Výbušniny podľa prvotných zistení patrili príbuznému niektorého z detí. Dosiaľ však nie je zrejmé, do akej miery porušil zákon, pričom nič nenasvedčuje tomu, že by zohrával nejakú úlohu v plánoch tínedžerov.



Nájdené výbušniny, resp. ich napodobeniny kontrolovane odpálili špecialisti z bavorskej polície, a to neďaleko miesta ich nálezu.