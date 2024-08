Nemecká polícia vyšetruje útok súvisiaci s voľbami v Brandenbursku

Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecká polícia vyšetruje útok, ktorého obeťou sa v utorok dopoludnia v meste Hohen Neuendorf v spolkovej krajine Brandenbursko na východe Nemecka stal aktivista Strany zelených. V stredu o tom informovala agentúra DPA.



Noviny Märkische Allgemeine napísali, že neznámy muž najprv oslovili 68-ročného aktivistu zelených a slovne ho napadol. Následne ho zhodil na zem a ukradol mu tašku, v ktorej boli volebné letáky. Páchateľ z miesta činu utiekol. Aktivista utrpel ľahké zranenia.



Hovorkyňa Strany zelených Anne Schumacherová tento útok odsúdila a označila ho za zbabelý. "Násilie voči politicky aktívnym ľuďom nemožno ospravedlniť a je absolútne neprijateľné," zdôraznila.



Prípad prevzala policajná zložka zodpovedná za politicky motivované zločiny a vyšetruje ho ako trestný čin lúpeže.



DPA dodala, že brandenburská polícia vo všeobecnosti eviduje výrazný nárast útokov na politikov v tomto roku. Tamojšie ministerstvo vnútra informovalo, že len od januára do marca došlo k 75 politicky motivovaným trestným činom, ktorých obeťami boli funkcionári alebo zástupcovia politických strán. Za rovnaké obdobie roku 2023 bolo zaznamenaných 55 takýchto činov.



DPA pripomenula nedávny incident z Brandenburska, ktorého obeťou bola Adeline Abimnwi Awemová z Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Táto politička, pôvodom z Kamerunu, ale žijúca v Nemecku už viac ako 20 rokov a majúca aj nemecké občianstvo, bola terčom rasovo motivovaného útoku počas vylepovania predvolebných plagátov v meste Cottbus.



K týmto násilným incidentom dochádza v roku, keď sa v Brandenbursku okrem komunálnych volieb a volieb do Európskeho parlamentu budú 22. septembra konať aj voľby do krajinského parlamentu.