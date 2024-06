Nemecká polícia vysvetlila incident s vysadením migrantov v Poľsku

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecká polícia odmietla v utorok domnienky, že jej príslušníci protizákonne vyložili v Poľsku rodinu afganských migrantov. Zároveň sa ospravedlnila poľský úradom, že nedodržala štandardné procesy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Poľský spravodajský portál Chojna24.pl zverejnil v pondelok video, podľa ktorého dodávka nemeckej polície vstupuje v piatok ráno na územie Poľska a vykladá piatich migrantov na parkovisku v obci Osinów Dolny neďaleko hraníc s Nemeckom.



Hovorkyňa nemeckej spolkovej polície v utorok uviedla, že incident sa odohral "trochu inak", než ako ho opisuje poľský spravodajský portál.



Nemeckí policajti zadržali afganskú rodinu s tromi deťmi vo veku od štyroch do ôsmich rokov v piatok neďaleko hraníc s Poľskom, keď chceli nelegálne vstúpiť do Nemecka. Rodina však nespĺňala požiadavky na vstup a polícia zistila, že v Poľsku už v ich prípade prebieha azylový proces, o čom mali migranti aj dokumenty, vysvetlila hovorkyňa.



Polícia preto rozhodla o ich návrate do Poľska a následne sa snažila kontaktovať tamojšie úrady, ktoré však niekoľko hodín neodpovedali. Policajti sa preto podľa hovorkyne rozhodli, že rodinu vezmú k hraniciam a pustia ju späť do Poľska.



Jednému z detí však prišlo zle a policajti zamierili do najbližšej lekárne, ktorá bola v Poľsku. Podľa hovorkyne sa policajti takto rozhodli pre dobro rodiny a aby bol čas ich zadržania čo najkratší.



Matka však v lekárni zistila, že si na policajnej stanici v Nemecku zabudla mobil. Policajti ju preto vzali späť na stanicu po mobil a následne ju odviezli za rodinou do Poľska, povedala hovorkyňa. Dodala, že ide o prvý takýto incident a nemecké úrady záležitosť komunikujú s poľskými kolegami.



Poľská pohraničná stráž v utorok uviedla, že s nemeckými úradmi sa zhoduje v tom, že nemeckí policajti nekonali podľa schválených procesov. Podľa poľských úradov nemeckí policajti dostali príkaz, aby sa takéto správanie už neopakovalo.