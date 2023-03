Nemecká polícia zadržala 42 osôb v súvislosti s útokmi na bankomaty

Berlín 17. marca (TASR) - Nemecká polícia zadržala 42 osôb v rámci zásahov voči gangom podozrivým z útokov na bankomaty s použitím výbušnín. V piatok to oznámili tamojší predstavitelia, na ktorých sa odvoláva agentúra AP.



Incidenty, pri ktorých zlodeji vyhodia bankomaty do vzduchu a následne z nich ukradnú peniaze, sa v Nemecku v posledných rokoch stávajú čoraz bežnejšími. Tieto útoky sa dejú väčšinou v noci. Podľa údajov ministerstva vnútra evidovali vlani 496 takýchto prípadov, čo predstavuje 27-percentný nárast oproti roku 2021.



Polícia v siedmich zo 16 nemeckých spolkových krajín Nemecka za uplynulé tri dni vykonala prehliadky viac než 5300 vozidiel a skontrolovala 8000 osôb, uviedol rezort vnútra vo vyhlásení. Z čoho je obvinených 42 zatknutých ľudí, ministerstvo nespresnilo.



Cieľom je zvýšiť tlak na páchateľov pôsobiacich naprieč regionálnymi a medzinárodnými hranicami. "Každý, kto útočí na bankomaty, riskuje životy ľudí, ktorí do toho nie sú zapletení," povedal šéfka rezortu vnútra Nancy Faeserová.



Dodala, že ďalšie takéto incidenty je možno prekaziť jedine pomocou účinných a rozsiahlych preventívnych opatrení, akými sú posilnenie kamerových systémov, ako aj systémov sfarbovania ukradnutých bankoviek či znížením zásob finančnej hotovosti na jednotlivých lokalitách. V rámci bezpečnostných opatrení sú okrem toho bankomaty nachádzajúce sa vo vstupne hale bánk na mnohých miestach počas noci zatvorené.